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Глава СК поручил проверить данные об иностранных наемниках на Украине

Следственный комитет РФ проверит информацию об участии иностранных наемников в боях на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет РФ проверит сведения об участии иностранных граждан в боях на стороне Украины. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили представители ведомства.

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«По имеющимся данным, в преступных действиях украинских националистических формирований участвуют наемники из Румынии, Польши и других европейских стран», — говорится в публикации в Telegram-канале СК.

Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил Главному военному следственному управлению СК РФ выяснить, соответствует ли эта информация действительности, и осуществить сбор необходимых доказательств.

Ранее, 29 сентября, Минобороны России сообщило об уничтожении порядка 80 иностранных боевиков в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР).

20 сентября стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого «Международного легиона». На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

25 августа сообщалось, что десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине. При этом Вооруженные силы Новой Зеландии получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По их данным, он не состоял на официальной военной службе.

До этого, 15 августа, пленный британский наемник Дилан Хили в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

8 августа бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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