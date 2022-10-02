В Болгарии допустили удары США по ЗАЭС после ЧП на «Северных потоках»

Если США совершили атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», их следующей целью может стать Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил председатель болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

«Как вы видите, они взорвали «Северный поток». Если что-то подобное произойдет с АЭС, да поможет Европе Бог. Американцам это неважно, они на другом континенте в нескольких тысячах километров, с той стороны океана», — приводит его слова Telegram-канал «Sputnik Дальнее зарубежье».

Ранее, 28 сентября, Пентагон заверил, что США «абсолютно не причастны» к инцидентам на «Северных потоках».

Между тем 30 сентября американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что совершить атаку на «Северные потоки» могли либо США, либо Великобритания. Он отметил абсурдность обвинений России в организации аварий. Москве невыгодно было уничтожать дорогостоящий проект. Кроме того, российская сторона, добавил эксперт, имеет немалые доходы от экспорта энергоресурсов.

Власти Швеции, Дании и Германии полагают, что речь идет о диверсиях. Россия возбудила уголовное дело по факту акта международного терроризма. Специалисты указывают, что газопроводы были повреждены в результате целенаправленных взрывов.

28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о словах американского президента Джо Байдена и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которые грозили добиться остановки «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину.

Накануне бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал «Известиям», что утечка газа могла быть спланированной диверсией, заказчиком которой выступили США или Великобритания. Исполнителями же, по его мнению, могли стать другие страны — Украина и Польша. Он отметил, что и те, и другие располагают отрядами боевых пловцов, которые могли бы выполнить такую задачу.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. Аналогичная ситуация и на СП.

Отмечается, что на восстановление «Северных потоков» потребуются десятки миллионов евро.