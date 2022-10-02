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В МИД ФРГ подтвердили информацию о вызове посла России

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Фото: Global Look Press/SULUPRESS.DE/Marc Vorwerk
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В МИД Германии в воскресенье, 2 октября, подтвердили, что посол России в Берлине Сергей Нечаев вызван в ведомство.

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«Мы подтверждаем, что срочно вызвали российского посла в МИД», — сказал источник во внешнеполитическом ведомстве ФРГ агентству ТАСС.

При этом дата, назначенная для визита дипломата, не уточняется.

Ранее в этот день о вызове посла России в Германии сообщило агентство DPA со ссылкой на источники. Отмечалось, что таким образом правительство ФРГ отреагировало на присоединение к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, днем ранее, 1 октября, посол России в Дании также был вызван в МИД страны на фоне прошедших референдумов на четырех освобожденных территориях. По словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, страна не готова принимать «попытки России изменить границы».

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и будет помогать восстанавливать инфраструктуру в регионах.

Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Как рассказал в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Сергей Морозов, переходный период, в течение которого Донецкая и Луганская народные Республики, Херсонская и Запорожская области окончательно станут частью РФ, займет несколько лет. Для завершения этого процесса, уточнил он, потребуется разработка нового конституционного закона и рассмотрение его в обеих палатах парламента.

Четыре новых региона войдут в состав России в результате специальной операции РФ по защите Донбасса. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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