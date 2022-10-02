Der Spiegel заявил, что Байдена предупреждали о взрывах на «Северных потоках»

В Европе появляется всё больше доказательств того, что взрывы на «Северных потоках» были заранее спланированы. О возможных терактах еще летом предупреждали американские спецслужбы, написал 30 сентября немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, речь может идти о «проукраински мотивированных атаках».

«ЦРУ еще летом предупредило немцев о сценарии нападения на трубопроводы «Северный поток». Секретная служба США перехватила российские сообщения, и в ходе переговоров высказывались опасения по поводу возможных атак Украины на западную инфраструктуру. Якобы для этого украинцы пытались арендовать в Швеции катер», — говорится в публикации.

Однако ЦРУ не сочло этот сценарий правдоподобным.

Впрочем, и сейчас, как отмечают авторы, в Вашингтоне не спешат делиться информацией. При этом свою причастность к диверсиям США категорически отрицают.

28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о словах американского президента Джо Байдена и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которые грозили добиться остановки «Северного потока — 2» в случае «вторжения» России на Украину.

Днем ранее бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал «Известиям», что утечка газа могла быть спланированной диверсией, заказчиком которой выступили США или Великобритания. Исполнителями же, по его мнению, могли стать другие страны — Украина и Польша. Он отметил, что и те, и другие располагают отрядами боевых пловцов, которые могли бы выполнить такую задачу.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В компании-операторе Nord Stream AG назвали аварию беспрецедентной, там также отметили, что сроки ремонта оценить невозможно. Отмечалось, что ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро.

ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Расследование по факту утечек газа с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» также начала служба безопасности Швеции. В стране назвали инцидент грубой диверсией и не исключили иностранного вмешательства.

В настоящее время давление на газопроводе «Северный поток» стабилизировалось, утечка газа прекратилась.

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток — 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.