Реклама
Прямой эфир
Политика
Период по интеграции новых территорий с Россией продлится до 2026 года
Мир
Хакеры слили в сеть номер премьера Британии Трасс
Армия
На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков
Наука
В Египте обнаружили саркофаг хранителя сокровищ фараона Рамзеса II
Наука
Российские обсерватории обнаружили сближающийся с Землей астероид
Мир
Эмир Кувейта принял отставку правительства
Политика
ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком
Армия
Авиация РФ нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении
Политика
Запорожская и Херсонская области сохранят названия в составе РФ
Мир
ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Общество
В Москве отозвано около 400 повесток после обращения работодателей
Сюжет:

Der Spiegel заявил, что Байдена предупреждали о взрывах на «Северных потоках»

Der Spiegel: Байдена предупреждали, что на «Северных потоках» будут взрывы
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Европе появляется всё больше доказательств того, что взрывы на «Северных потоках» были заранее спланированы. О возможных терактах еще летом предупреждали американские спецслужбы, написал 30 сентября немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Лишиться навсегда: с чем столкнется Европа после аварии на «Северных потоках»
На восстановление трех линий российского газопровода после ЧП могут уйти месяцы

По данным издания, речь может идти о «проукраински мотивированных атаках».

«ЦРУ еще летом предупредило немцев о сценарии нападения на трубопроводы «Северный поток». Секретная служба США перехватила российские сообщения, и в ходе переговоров высказывались опасения по поводу возможных атак Украины на западную инфраструктуру. Якобы для этого украинцы пытались арендовать в Швеции катер», — говорится в публикации.

Однако ЦРУ не сочло этот сценарий правдоподобным.

Впрочем, и сейчас, как отмечают авторы, в Вашингтоне не спешат делиться информацией. При этом свою причастность к диверсиям США категорически отрицают.

28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о словах американского президента Джо Байдена и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которые грозили добиться остановки «Северного потока — 2» в случае «вторжения» России на Украину.

Днем ранее бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал «Известиям», что утечка газа могла быть спланированной диверсией, заказчиком которой выступили США или Великобритания. Исполнителями же, по его мнению, могли стать другие страны — Украина и Польша. Он отметил, что и те, и другие располагают отрядами боевых пловцов, которые могли бы выполнить такую задачу.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В компании-операторе Nord Stream AG назвали аварию беспрецедентной, там также отметили, что сроки ремонта оценить невозможно. Отмечалось, что ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро.

ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Расследование по факту утечек газа с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» также начала служба безопасности Швеции. В стране назвали инцидент грубой диверсией и не исключили иностранного вмешательства.

В настоящее время давление на газопроводе «Северный поток» стабилизировалось, утечка газа прекратилась.

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток — 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022