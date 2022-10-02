На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 военных в результате ударов армии России в Харьковской области. Об этом сообщил в ходе брифинга в воскресенье, 2 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», — сказал он.

По его словам, сорвана попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. За сутки в этом районе были уничтожены 43 танка ВСУ и более 400 военных.

Кроме того, авиация РФ нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении. Потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

В субботу Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. При этом он уточнил, что за сутки ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 200 украинских военных.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».