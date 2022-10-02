Реклама
Прямой эфир
Политика
Период по интеграции новых территорий с Россией продлится до 2026 года
Мир
Хакеры слили в сеть номер премьера Британии Трасс
Армия
На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков
Наука
В Египте обнаружили саркофаг хранителя сокровищ фараона Рамзеса II
Наука
Российские обсерватории обнаружили сближающийся с Землей астероид
Мир
Эмир Кувейта принял отставку правительства
Политика
ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком
Армия
Авиация РФ нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении
Политика
Запорожская и Херсонская области сохранят названия в составе РФ
Мир
ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Общество
В Москве отозвано около 400 повесток после обращения работодателей
Сюжет:

На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков

Минобороны РФ: На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 военных в результате ударов армии России в Харьковской области. Об этом сообщил в ходе брифинга в воскресенье, 2 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«На купянском направлении в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», — сказал он.

По его словам, сорвана попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. За сутки в этом районе были уничтожены 43 танка ВСУ и более 400 военных.

Кроме того, авиация РФ нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении. Потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

В субботу Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. При этом он уточнил, что за сутки ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 200 украинских военных.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022