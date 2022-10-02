Карта спецоперации на Украине 2 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР) по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники.

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