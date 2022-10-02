Запорожская и Херсонская области сохранят названия в составе РФ

Запорожская и Херсонская области приняты в состав России в качестве отдельных субъектов, сохранив свои прежние названия. Об этом говорится в постановлениях Конституционного суда РФ, опубликованных 2 октября.

В КС объяснили, что основанием для присоединения новых регионов к России является угроза жизни и здоровью граждан на указанных территориях со стороны внешних сил.

«Применительно к рассматриваемому договору использование допускаемой российским и международным правом возможности применения международного договора до его вступления в силу означает также, что с момента подписания рассматриваемого договора <...> Запорожская область находится в составе Российской Федерации в качестве ее субъекта», — гласит текст одного из постановлений.

В документе, касающемся Херсонской области, используется аналогичная формулировка.

Главы Херсонской и Запорожской области получат статус губернаторов. Управленцев назначит президент РФ Владимир Путин в течение 10 дней со дня принятия новых субъектов.

В свою очередь Донецкая и Луганская Народные Республики (ЛДНР) вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного.

Ранее в воскресенье КС одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Документы направляются на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

30 сентября глава государства по итогам референдумов на освобожденных территориях подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав Федерации.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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