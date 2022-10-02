Эмир Кувейта принял отставку правительства

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах одобрил отставку премьер-министра страны и его правительства. Об этом 2 октября сообщила на своем сайте газета al Rai Media.

Как следует из подписанного им указа, премьер-министр и правительство Кувейта будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Приказ об одобрении отставки правительства будет доведен до сведения Национального собрания и вступит в силу со дня его издания в госсми.

Ране отставку правительства одобрил наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах. Прошение об отставке было подано кабмином 1 октября.

29 сентября в Кувейте прошли выборы в Национальное собрание. 50 избранных депутатов займут места в местном парламенте на четыре года.

Первое заседание парламента состоится 11 октября, отмечает «Газета.Ru».

Наследный принц королевства Машааль аль-Ахмед Ас-Сабах объявил о роспуске законодательного органа еще в конце июня. Причиной стали разногласия между правительством и депутатами королевства.

Группа законодателей требовала от принца отправить правительство в отставку, однако он принял решение об отправке парламента на новые выборы.