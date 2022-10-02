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Daily Mail дала британцам рекомендации по сокращению счета за электричество

Daily Mail: чтобы сэкономить £700 в год, нужно убавить температуру, перейти на светодиодные лампы и отключить зарядные устройства
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Jon Super
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Британская газета Daily Mail 2 октября на фоне экономического кризиса в стране дала рекомендации читателям, как сократить траты на счета за электричество.

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По данным издания, средний счет за электроэнергию для среднего британского домохозяйства вырастет до £2,5 тыс. в течение следующих двух лет. Это увеличение вдвое превышает средний показатель прошлого года.

В частности, в газете посоветовали убавить температуру термостата на один градус, что позволит сэкономить до £321 в год.

Жители Соединенного Королевства также переплачивают за использование стиральной машины. По прогнозам, среднегодовые эксплуатационные расходы на стиральную машину увеличатся с £63 до £117. Поэтому газета советует читателям заполнять машину как минимум на 80%, стирать одежду при более низкой температуре и отказаться от сушилки.

Отмечается, что британцы тратят лишние £13 в год, кипятя в чайнике большее количество воды, чем собираются потреблять.

Еще £25 можно сэкономить, взяв себе за привычку выключать свет. Компания Signify рекомендует перейти на светодиодное освещение, которое сохранит £300 в год из бюджета среднестатистической британской семьи.

Кроме того, отключение устройства от сети после полной зарядки аккумулятора не только сэкономит £65 в год, но и продлит срок службы батареи.

Ранее, 29 сентября, газета Financial Times сообщила, что британцы вынуждены экономить на здоровье из-за повышения стоимости жизни, в том числе из-за роста счетов за отопление и цен на продукты питания.

Тогда же стало известно, что миллионы граждан Великобритании вынуждены продавать свое имущество, а также использовать ранее накопленные сбережения, чтобы оплачивать счета.

Сложности в экономической сфере из-за роста цен на свет и тепло в Великобритании возникли на фоне антироссийских санкций, которые страна вместе с США и Евросоюзом ввела в ответ на российскую спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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