В банке «Россия» сообщили о работе над крупными проектами в энергетике

Банк «Россия» обладает достаточной ликвидностью и сейчас работает над тремя «серьезными проектами» в энергетике, сообщил его вице-президент Рафаил Тугушев. Он выступил на деловом завтраке в рамках прошедшей в Сочи конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Новая реальность: риски и возможности».

Участники встречи обсудили функционирование энергетической отрасли и партнерство с банками в условиях санкций, которые приводят к тому, что реализация любого промышленного проекта длится дольше и требует больших расходов.

«До 85% банк может профинансировать инвестиционный проект (в энергетике. — Ред.). И второй пул проектов, который мы готовы рассмотреть и который мы уже сформировали, — это партнерские программы», — сказал Тугушев, уточнив, что речь, в частности, идет о совместных проектах со страховыми компаниями и институтами развития, например Внешэкономбанком.

Участники делового завтрака, организованного банком и ассоциацией «Некоммерческое партнерство Совет рынка», сошлись во мнении, что бесперебойная работа оптового рынка электроэнергии требует качественного финансового обслуживания, и для этого АБ «Россия» предлагает новые удобные банковские продукты.

«Самое, наверное, может быть, важное для нас, во всяком случае, как для "Совета рынка", и для участников оптового рынка — это то, что банк "Россия" обеспечивает функционирование рынка в полном масштабе. Это тоже большая специфическая работа, с которой банк "Россия", на наш взгляд, успешно справляется», — заявил председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.