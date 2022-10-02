Посла РФ в Италии вызвали в МИД республики

Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД республики. Об этом сообщило диппредставительство РФ 2 октября.

Иных подробностей в дипмиссии не привели, отметив, что комментарии будут даны позднее.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Такое решение было принято по итогам референдумов, прошедших в период с 23 по 27 сентября на этих территориях. Их жители отдали свои голоса за воссоединение с Россией.

Страны Запада признавать легитимность референдумов отказались, несмотря на свидетельства независимых наблюдателей. В том числе несогласие выразила и Италия.

В G7 пообещали никогда не признавать вхождение освобожденных территорий в РФ, а Албания и США предложили в ООН проект резолюции о непризнании итогов голосования. Россия воспользовалась правом вето в отношении этого документа.