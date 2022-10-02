Читатели Die Welt раскритиковали министра обороны ФРГ за фото с танком на Украине

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра обороны Германии Кристину Ламбрехт за фото с танком, сделанное во время ее визита на Украину. Они оставили свои комментарии под публикацией издания в Twitter.

По мнению некоторых пользователей, одетая в бронежилет Ламбрехт выглядит на снимке «нелепо» и «неуместно».

«Да, это кажется забавным. Только две женщины в бронежилетах. Ламбрехт не хватает только туфель на высоком каблуке — в этом случае могла бы стать героиней комиксов», — считает Gabriele Lange.

Другие комментаторы усомнились в том, что глава минобороны действует на благо жителей Германии. Они указали на то, что в ФРГ растут цены на энергоносители, из-за чего разоряются компании, при этом правительство находит средства для финансовой помощи Украине.

«Она привезла вязаные носки для солдат?» — сыронизировал Thomas Cave.

Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу 1 октября. Она встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала поставить Киеву в ближайшие дни системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. В германском министерстве подчеркнули, что продолжат оказывать поддержку Киеву «столь долго, сколько потребуется».

29 сентября газета The New York Times со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах написала, что Пентагон готовится разместить в Германии центр для контроля и управления мерами поддержки Украины, командование возглавит высокопоставленный генерал США. Ожидается, что командный центр упростит систему обучения украинских военных и другой военной помощи Киеву.

Днем ранее стало известно, что Федеральная разведывательная служба (BND) ФРГ предоставляет Киеву разведданные, в том числе о расположении позиций ВС РФ.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что Германия поставками оружия не намерена нагнетать обстановку в украинском конфликте. По его словам, ФРГ «тщательно взвешивает» каждый шаг и не собирается действовать в одиночку, а лишь в тесном контакте с партнерами по НАТО. При этом он подтвердил намерение ФРГ делать всё возможное для того, чтобы не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, проводимой Россией с 24 февраля. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

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