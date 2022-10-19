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Международный день повара – 2022: история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Во всем мире 20 октября отмечают Международный день повара — профессиональный праздник кулинаров. В 2022 году он приходится на четверг. «Известия» знакомят читателя с историей и традициями праздника.

Международный день повара – 2022: история праздника

В 2022 году праздник отмечается в 19-й раз — он был учрежден в 2004-м по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Число ее членов по всему миру достигает 8 млн человек из 70 стран.

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Сама же наука кулинарии и гастрономии берет начало еще в древности — ведь и по сей день археологи находят рецепты, записанные древними египтянами и китайцами на пергаментах, а в древнегреческой мифологии даже была описана кухарка Кулина, покровительствующая поварскому искусству.

В дальнейшем народы начали воспринимать собственную кухню как часть культуры, а секреты приготовления блюд передавались из поколения в поколение.

В России предприятия общепита стали активно развиваться в XVIII веке. Центром репрезентации кулинарных искусств стал Санкт-Петербург.

Международный день повара – 2022: традиции праздника

День повара широко отмечают в кулинарных кругах. Кафе и рестораны устраивают тематические мероприятия, в городах проводят гастрономические фестивали и мастер-классы, а лучшие повара соревнуются между собой на конкурсах. Некоторые умельцы стремятся ко дню торжества побить мировые рекорды и изготовить самые объемные или изощренные блюда.

Шеф-повара удивляют коллег и домочадцев своими умениями и накрывают праздничный стол. В свою очередь, близкие поздравляют кулинаров и записывают новые рецепты.

Не оставляют праздник без внимания и средства массовой информации. Пресса готовит тематические репортажи, берет интервью у именитых поваров и рассказывает интересные факты из истории кулинарии.

16 октября отмечался Всемирный день анестезиолога. «Известия» рассказали об истории профессии и традициях знаменательного дня. Другие праздники 2022 года перечислены в специальном календаре.

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