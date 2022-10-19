В России 20 октября отмечают День военного связиста — бойцов подразделений связи армии РФ. В 2022 году праздник приходится на четверг. «Известия» рассказывают об истории и традициях торжества.

День военного связиста – 2022: история и традиции праздника

Передачу сообщений между войсками методом полевой почты практиковали еще во времена Северной войны (1700–1721). Однако отдельные подразделения связистов появились только в середине XIX века. Прародителем современных войск связи является первая телеграфная рота, учрежденная при Петербургско-Московской железной дороге в сентябре 1851 года.

В дальнейшем средства связи непрерывно прогрессировали, и уже в период Русско-японской войны 1904–1905 годов в армии уже применялись проводной телеграф, радиотелеграф и телефон.

Важную роль работа связистов сыграла в годы Великой Отечественной войны. Около 300 бойцов этого подразделения удостоились звания «Герой СССР».

На сегодняшний момент в распоряжении войск имеются самые современные и оперативные средства связи. Но вместе с технологической модернизацией актуальность этого рода войск только повысилась.

А 31 мая 2006 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении профессионального праздника военных связистов.

День военного связиста – 2022: традиции праздника

В день профессионального торжества командование войск проводит церемонию награждения лучших служащих. Отличившиеся бойцы получают грамоты, ордена и медали, новые воинские звания.

В рядах военнослужащих существует особая традиция — новые звезды на погонах обмывают, погрузив в стакан с алкогольным напитком. Это происходит во время застолий, нередко проводимых в день праздника.

На экраны телевизоров выходят тематические репортажи и передачи о работе военных связистов, а также представители профессии дают интервью и отвечают на вопросы.

Не забывают поздравить военнослужащих родные и близкие, вспоминая их заслуги и подвиги на поле боевых действий.

8 октября в России отмечали День командира надводного, подводного и воздушного корабля, а «Известия» напомнили читателям о значении и традициях торжества. Другие праздники осени 2022 года собраны в специальном календаре.