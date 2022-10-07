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День командира корабля 2022 — история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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В России 8 октября отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля. В 2022 году праздник выпадает на субботу. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательной даты.

День командира корабля — 2022: история праздника

Праздник, посвященный командирам экипажей кораблей, в России появился в 2007 году. Соответствующий указ был подписан главнокомандующим Военно-морским флотом РФ, адмиралом Владимиром Высоцким. С инициативой об учреждении праздника выступили ветеранские организации.

Для даты торжества выбрали день годовщины Нарвинского морского сражения. Оно состоялось 8 октября 1827 года во время Греческого национально-освободительного восстания. Тогда друг против друга бились объединенные эскадры России, Англии и Франции и турецко-египетский флот.

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Доблесть и смекалку в бою проявил капитан первого ранга Михаил Лазарев, командующий линейным кораблем «Азов». Судно удостоилось первой в истории российского флота гвардейской награды — Георгиевского флага и вымпела.

День командира корабля — 2022: традиции праздника

Торжество распространяется не только на командиров морского флота, но и на руководителей экипажей морской авиации. 8 октября поздравляют ветеранов командования и действующих служащих, вручают награды за достижения и вспоминают подвиги.

Боевые заслуги командиров нередко становятся предметом для репортажей СМИ и колонок в печатных изданиях. Не забывают поздравить военных родные и близкие за праздничным столом.

3 октября в России отмечали праздник особого подразделения армии — День Космических войск. Их деятельность по большей степени засекречена и представляет особую важность в обеспечении безопасности государства. А с другими праздниками осени 2022 года можно ознакомиться в специальном календаре «Известий».

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