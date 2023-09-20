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День работников уголовного розыска – 2023: история и традиции праздника

День работников уголовного розыска отметят в России 5 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России 5 октября отмечают День работников уголовного розыска — отдела полиции, ежедневно стоящего на страже безопасности городов и других населенных пунктов. В 2023 году праздник приходится на четверг. «Известия» делятся с читателями историей и традициями торжества.

День работников уголовного розыска — 2023: история праздника

Специальный орган по борьбе с преступностью был создан на заре Советского союза, когда в стране, пережившей революцию, активизировались криминальные элементы. В 1918 году 5 октября Коллегия народного комиссариата внутренних дел РСФСР распорядилась о создании Центрального управления уголовного розыска, сокращенно — Центророзыск.

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Новая структура занималась расследованиями преступлений и предпринимала меры по борьбе с бандитизмом. Для подготовки кадров учредили специальные курсы, и вскоре уголовный розыск сформировался в отдельную профессию.

Сегодня же Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУУР МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД. По статистике ведомства, около 70% преступлений удается раскрыть именно благодаря усилиям сотрудников УГРО.

День работников уголовного розыска – 2023: традиции праздника

В день праздника руководство проводит торжественные мероприятия для сотрудников уголовного розыска и награждает тех из них, кто показал наиболее значимые результаты. В знаменательную дату приглашают и чествуют ветеранов розыска, отдают дань погибшим при исполнении.

С торжественной речью нередко выступают чиновники и другие высокопоставленные лица, а дома сотрудников уголовного розыска поздравляют в кругу семьи и близких и поднимают бокалы за тяжелый труд и верность правоохранителей букве закона.

3 октября в России отмечается еще один праздник сотрудников силовых структур — День ОМОНа. «Известия» рассказали об истории и традициях торжества.

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