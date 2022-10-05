Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки заявил об обстреле ВСУ исправительной колонии в городе
Мир
Заявку Украины в НАТО уже поддержали 11 государств
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Пресс-релизы
В России стартовала просветительская акция Общества «Знание»
Общество
Суд в Москве отказался заочно арестовать Овсянникову
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Экономика
Объявлены даты проведения ПМЭФ в 2023 году
Армия
Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области
Общество
В Совбезе заявили о высоком уровне террористических угроз в Крыму

День работников уголовного розыска – 2022: история и традиции праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 5 октября отмечают День работников уголовного розыска — отдела полиции, ежедневно стоящего на страже безопасности городов и других населенных пунктов. В 2022 году праздник приходится на среду. «Известия» делятся с читателями историей и традициями торжества.

День работников уголовного розыска — 2022: история праздника

Специальный орган по борьбе с преступностью был создан на заре Советского союза, когда в стране, пережившей революцию, активизировались криминальные элементы. В 1918 году 5 октября Коллегия народного комиссариата внутренних дел РСФСР распорядилась о создании Центрального управления уголовного розыска, сокращенно — Центророзыск.

Марта воровского: как весна и новости влияют на маргиналов
Демонстративные разбойные налеты могут послужить примером для лиц с неустойчивой психикой

Новая структура занималась расследованиями преступлений и предпринимала меры по борьбе с бандитизмом. Для подготовки кадров учредили специальные курсы, и вскоре уголовный розыск сформировался в отдельную профессию.

Сегодня же Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУУР МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД. По статистике ведомства, около 70% преступлений удается раскрыть именно благодаря усилиям сотрудников УГРО.

День работников уголовного розыска – 2022: традиции праздника

В день праздника руководство проводит торжественные мероприятия для сотрудников уголовного розыска и награждает тех из них, кто показал наиболее значимые результаты. В знаменательную дату приглашают и чествуют ветеранов розыска, отдают дань погибшим при исполнении.

С торжественной речью нередко выступают чиновники и другие высокопоставленные лица, а дома сотрудников уголовного розыска поздравляют в кругу семьи и близких и поднимают бокалы за тяжелый труд и верность правоохранителей букве закона.

3 октября в России отмечался еще один праздник сотрудников силовых структур — День ОМОНа. «Известия» рассказали об истории и традициях торжества. Другие праздники осени 2022 года собраны в специальном календаре.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022