Воздвижение Креста Господня 2023 — дата, приметы, что можно и нельзя делать

Праздник Воздвижения Креста Господня, в народе больше известный как просто Воздвижение, отмечается православными 27 сентября. В 2023 году день торжества приходится на среду. «Известия» напоминают об истории, традициях и приметах праздника.

Воздвижение Креста Господня 2023 — суть и значение праздника

Воздвижение относят к числу двунадесятых праздников — важных дат в истории христианства, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Однако если говорить точнее, обретение креста произошло лишь 300 лет спустя после распятия Христа. Эту историю мы узнаем из «Золотой книги», объединившей в себе труды Амвросия Медиоланского, Евсевия Кесарийского, Сократа Схоластика и Руфина Аквилейского.

Так, по их свидетельствам, целью отыскать крест задались римский император Константин Великий и его мать царица Елена. Именно она возглавила археологическую экспедицию и отправилась в Иерусалим. Орудия казни Христа и распятых вместе с ним двух разбойников удалось отыскать в пещере Гроба Господня. А определить тот самый крест позволили его чудодейственные свойства. По преданию, святыня была способна воскресить покойного и исцелить больного. Так археологическая находка, которую история религии чаще всего относит к 326 году, положила начало празднеству Воздвижения.

Дальнейшая судьба реликвии остается туманной. Источники гласят, что крест поделили на две части, одна из которых осталась в Иерусалиме, а другая была отправлена в Константинополь. По некоторым свидетельствам, сейчас частицы креста находятся в разных частях Европы, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Иванове.

Воздвижение Креста Господня 2023 — народные приметы

В преддверии праздника в церквях и храмах посередине зала устанавливается крест. Под ним проводятся Всенощное бдение и литургия, а в день торжества верующие целуют святыню и проходят обряд помазания освященным маслом, елеем.

В день праздника принято соблюдать пост в знак уважения к лишениям и мучениям Христа. Так как торжество традиционно совпадает с уборкой урожая капусты, на стол часто подают пироги с ней и постные щи. А вот мяса и рыбы среди праздничных блюд быть не должно.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — о чем молятся

Вспоминая чудодейственные свойства Животворящего Креста, верующие молятся об исцелении недугов, даже тех, что считаются неизлечимыми. Многие просят об избавлении от хронических болезней, некоторые женщины обращаются к молитвам от бесплодия.

Воздвижение Креста Господня 2023 — что нельзя делать

Как и в дни других православных праздников, на Воздвижение запрещается ругаться с близкими, сквернословить, совершать поступки со злым умыслом. Возбраняется и тяжкий физический труд.

Особый запрет связан с сезоном подготовки змей к спячке. В конце сентября рептилии готовятся к спячке и собираются большими группами, поэтому вероятность наткнуться на них в лесу или поле повышается. Однако еще в славянских поверьях змеи были не просто опасными животными, но и порождениями нечистой силы, поэтому в день праздника прогулки по лесам и полям попали под запрет.

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