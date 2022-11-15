Рождество Пресвятой Богородицы – 2023: что можно и нельзя делать в праздник

Приближается первый по церковному календарю праздник года — Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечают 21 сентября. В 2023 году он приходится на четверг. «Известия» рассказали, какие традиции соблюдают в этот день, что можно и чего категорически нельзя делать.

Рождество Пресвятой Богородицы – 2023: суть и значение праздника

Согласно церковному преданию, Мария родилась в городе Назарет, в семье праведников Иоакима и Анны. Супруги молили Господа о ребенке, но долгое время не могли обзавестись потомством. Наконец паре явился ангел, пообещавший им дочь, которая станет чудом для всего мира.Когда девочке исполнилось три года, Иоаким и Анна привели ее в храм и посвятили служению Господу.

Отмечать праздник рождения Богородицы христиане начали в V–VI веках. В церкви новолетие начинается с сентября, а не с января, поэтому он является первым из двунадесятых праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

Традиции, связанные с Рождеством Пресвятой Богородицы

Богородица считается покровительницей женщин и семейного очага. В день праздника женщины молятся о продолжении рода, здоровье детей и благополучии семьи. После богослужения хозяйки зовут близких к себе на обед и накрывают стол — ведь праздник не приходится ни на один из постов.

Браки, заключенные в Рождество Богородицы, обещают быть особенно счастливыми. Также в этот день новобрачные приглашают к себе семьи, молодая жена показывает дом и быт и получает советы и похвалы.

Праздник совпадает со временем уборки урожая, Богородицу благодарят за собранное и просят благословения на следующий год.

Что можно делать на Рождество Пресвятой Богородицы 2023

По сложившемуся обычаю, этот православный праздник надлежит встречать у воды. Женщины в этот день стремятся умыться из водоема с первыми лучами солнца, чтобы сохранить молодость и красоту.

Доброе будущее в этот день сулит оказание помощи нуждающимся, благотворительность, волонтерство. Если поступок совершен от чистого сердца, то человеку будет сопутствовать удача в делах.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы 2023

Дурные деяния и помыслы, напротив, находятся в этот день под строжайшим запретом. Считается, что все совершенное зло вернется в двойном объеме. По той же причине лучше воздержаться от ссор с близкими, сплетней и злословия. Недопустимо отказывать просящему в помощи.

Порицается распитие алкогольных напитков. На стол рекомендуется подавать рыбные или грибные блюда, но не мясо. Также, по поверью, мозоли на ногах приводят к проблемам, поэтому особенно не рекомендуется носить неудобную обувь.

Запрещается в день праздника заниматься тяжелым и кропотливым трудом, в том числе и по дому — убираться, шить, вязать.

Остатки блюд после праздничного ужина выбрасывать не стоит, ведь можно отдать пищу нуждающимся или животным.

В отдельном материале — календарь православных постов в 2023 году.