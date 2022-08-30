В частном доме на северо-западе Москвы произошел пожар

Возгорание произошло в частном доме на северо-западе Москвы. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.

По данным «Известий», есть пострадавшие.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в этот день стало известно, что пожар в Российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Петровского в Москве ликвидировали.

Огонь вспыхнул в одной из палат корпуса хирургии. Возгорание произошло на 11-м этаже здания на площади 60 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 04:00 мск. Спасатели организовали эвакуацию 30 человек, еще десять покинули помещения самостоятельно.