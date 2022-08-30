Реклама
Прямой эфир
Общество
Минпросвещения РФ утвердило перечень электронных ресурсов для школ
Мир
Эстония захотела запретить россиянам покупать недвижимость в стране
Мир
США отказались принять «новую норму» КНР по Тайваню
Мир
Трамп призвал немедленно провести новые президентские выборы в США
Интернет
Telegram удалил неактивные в течение года пользовательские имена
Мир
В Сербии заявили о поиске альтернативы российскому топливу
Наука
В NASA заверили в отсутствии препятствий для запуска миссии к Луне 2 сентября
Общество
Экс-мэру Архангельска назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве
Экономика
Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ
Происшествия
В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком и пытался сбежать
Мир
Зеленский наградил голливудских актеров за поддержку Украины
Мир
Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards за свой клип

В частном доме на северо-западе Москвы произошел пожар

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание произошло в частном доме на северо-западе Москвы. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.

По данным «Известий», есть пострадавшие.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в этот день стало известно, что пожар в Российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Петровского в Москве ликвидировали.

Огонь вспыхнул в одной из палат корпуса хирургии. Возгорание произошло на 11-м этаже здания на площади 60 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 04:00 мск. Спасатели организовали эвакуацию 30 человек, еще десять покинули помещения самостоятельно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022