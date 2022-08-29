Майк Помпео заявил, что Байден создал угрозу США решением о выводе войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана может спровоцировать новую волну террористической активности, подобной событиям 11 сентября 2001 года. Об этом в воскресенье, 28 августа, предупредил бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео.

«Сейчас на нас с большей вероятностью могут напасть так же, как на Нью-Йорк 20 лет назад. И сейчас на нас могут напасть оттуда (из Афганистана. — Ред.) с большей вероятностью, чем год назад», — заявил он в ходе интервью для Cats Roundtable.

Ранее, 26 августа, член палаты представителей США Мэри Миллер заявила, что неправильный вывод войск из Афганистана по решению американского лидера Джо Байдена привел к провалу национальной безопасности. Она призвала организовать слушания по афганскому вопросу в дополнение к импичменту 46-го главы Белого дома и других чиновников Пентагона.

20 августа Джек Макферрин в статье для издания American Thinker заявил, что склонность Байдена к односторонним действиям без учета мнения лидеров конгресса, военных и разведывательных экспертов представляет опасность для Америки и уже обернулось чудовищной внешнеполитической катастрофой. В пример он привел ситуацию в Афганистане.

15 августа политолог Иван Мезюхо заявил, что США не провели работу над ошибками после бегства из Афганистана. Он отметил, что в наши дни представители администрации Байдена пытаются всячески переключать внимание на другие темы, не затрагивая афганский вопрос.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. 15 августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул.

11 сентября 2001 года угнанные террористами пассажирские самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью уничтожив их. Еще один авиалайнер, управляемый боевиками, влетел в западное крыло здания Министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский самолет, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.