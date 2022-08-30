МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили профессионализм майора Ильи Худина. Артиллерийский дивизион под его командованием поддерживал российские подразделения, ведущие наступления на позиции украинских националистов.

В ходе выполнения боевой задачи военнослужащий оперативно вскрыл огневые точки противника. Он грамотно оценил силы вверенного дивизиона и внезапно атаковал объекты украинских националистов. В ходе артиллерийских ударов было уничтожено три бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, а также до 30 человек живой силы противника. Грамотные действия Худина позволили российским подразделениям развить наступление.

В качестве другого примера мужественного и самоотверженного выполнения боевых задач в Минобороны привели наводчика-оператора танка, младшего сержанта Александра Политова, который оборонял один из освобожденных населенных пунктов. Несмотря на то, что украинские боевики пытались вернуть утраченные позиции, военнослужащий отражал атаки радикалов, а также наносил существенный урон прицельным огнем из танка.

Украинские военные нанесли массированный минометный удар по позициям российских войск, когда в очередной раз пытались выйти из окружения. Политов был ранен, однако из боя не вышел. Он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил вести прицельный огонь по националистам. Действия младшего сержанта привели к тому, что задача по обороне населенного пункта была выполнена.

Кроме того, в Минобороны рассказали о смелых и решительных действиях старшего стрелка-сапера, ефрейтора Жаргала Баторова, который выполнял задачи по обеспечению безопасности в ходе перемещения колонн российских подразделений.

Продвигаясь по маршруту следования, военнослужащий обнаружил замаскированные позиции украинских националистов, готовящих засаду. Он немедленно доложил командиру о готовящемся противником нападении, после чего развернул группу в боевой порядок и атаковал вражеские позиции. В результате скоротечного боя группой Баторова было уничтожено 10 украинских националистов.

Действия ефрейтора позволили пресечь деятельность вражеских диверсантов. В результате колонна совершила марш в установленные сроки и без потерь.

Ранее, 29 августа, в Минобороны сообщили, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях и понесли большие потери. В ходе попытки наступления ВСУ потеряли более 560 военнослужащих. Кроме того, уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машина пехоты (БМП) и сбито два штурмовика Су-25.

В этот же день представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ сбили два украинских Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Также ВКС РФ нанесли удар по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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