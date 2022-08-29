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В США допустили обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Военное командование США посчитало вероятным, что ВСУ ведут огонь в окрестностях ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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США допускают, что служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут вести стрельбу в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил представитель американского военного командования.

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«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест», — пояснил он в беседе с агентством Sputnik.

По словам командующего, украинские военные стараются минимизировать риски, связанные с боевой активностью вблизи АЭС.

Ранее в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал РФ поддержать создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Он подчеркнул, что Вашингтон считает оптимальным решением в данной ситуации контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС.

Тогда же Кирби отметил, что США не могут утверждать, действительно ли «все снаряды, падающие вокруг АЭС, были выпущены российской стороной», или же «некоторые из них могли быть выпущены Украиной». Тем не менее, по его словам, само размещение войск РФ в этом районе милитаризовало станцию.

Украина регулярно атакует ЗАЭС и близлежащие населенные пункты. ВСУ нанесли новый ракетный удар по территории города Энергодар ранее в этот же день. Удары были нацелены на дачный сектор по береговой линии. В результате начался пожар, очаги которого уже удалось локализовать местным сотрудникам МЧС.

В ночь на 29 августа националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара, где расположена электростанция. Впоследствии в одном из жилых районов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВСУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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