Ремонт двух дворовых территорий завершили в Рязани

В Рязани после ремонта прошли приемку две дворовые территории на Касимовском шоссе и улице Соколовской. Об этом сообщает городская администрация.

По улице Соколовской, 5к1 подрядчик заменил асфальт, установил бордюрный камень, обустроил подходы к подъездам и экопарковку. Как уточняет РИА «7 новостей», местные жители высоко оценили качество работ.

Во дворе дома № 29к1 по Касимовскому шоссе рабочие также уложили новый асфальт, установили бордюрный камень и обустроили экопарковку.

Ранее в августе сообщалось, что в Васильевском переулке в Рязани благоустроят сквер, посвященный летчикам — героям Великой Отечественной войны. Планируется обустройство газона, входной группы, высадка кустов сирени и спиреи.