В Сербии заявили о поиске альтернативы российскому топливу

Власти Сербии ищут альтернативу российским энергоносителям. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает Reuters со ссылкой на президента страны Александра Вучича.

По его словам, финансы страны достаточно устойчивы, что позволяет решить проблему нехватки поставок, которая ожидается в ближайшие месяцы. Так, Сербия может начать закупать газ в Венесуэле, а уголь — в Индонезии.

«Мы будем брать иракскую [нефть]. Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», — сказал Вучич.

Сербский лидер указал на то, что страна до максимума увеличила запасы газа в газохранилищах. По расчетам политика, запасов должно хватить более чем на 60 дней. Он также добавил, что в 2023 году страна намерена импортировать нефть из Азербайджана.

Вучич также подчеркнул, что Сербия могла бы закупить около 2 млн т угля у Китая и Индонезии для ТЭЦ.

Ранее, 27 августа, Александр Вучич заявил, что Сербия приобретает российский газ по фантастической цене. По его словам, Сербия тратит 3,2 млрд кубических метров газа. От России страна получает 2 млрд кубических метров газа по цене в €800 млн.

Накануне сербский лидер заявил, что ни одна европейская страна не может пройти сегодняшний энергетический кризис и покупать газ по сформировавшимся ценам. По его словам, Европу ожидают проблемы осенью и зимой.

До этого, 24 августа, президент Сербии обратил внимание на то, что крупнейшие европейские страны столкнулись с проблемой отключения электричества на фоне кризиса. Он подчеркнул, что об этом объявляют Великобритания, Финляндия, Германия и другие развитые страны Европы. При этом Вучич не исключил, что с той же проблемой не столкнется Сербия.

26 августа стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.