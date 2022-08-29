Оззи Осборн заявил о желании уехать из США

Британский музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн готов покинуть США, где он живет уже более 20 лет, из-за роста преступности и насилия в стране. Об этом в воскресенье, 28 августа, пишет The Guardian.

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы», — заявил музыкант в интервью.

Он отметил также, что хочет вернуться в Великобританию.

«Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», — добавил Осборн.

Его жена Шэрон в свою очередь сказал, что Штаты кардинально изменились в последнее время. По ее словам, «в стране не осталось ничего объединяющего».

«Теперь это уже ненормальное место для жизни», — отметила она.

Ранее, 27 августа обозреватель The Washington Times Дон Федер заявил, что в США прослеживаются все признаки того, что страна неминуемо движется к собственной гибели. Симптомами неминуемого разложения страны автор статьи назвал политику открытых дверей для мигрантов, безнаказанность преступников, элиты, которые высмеивают американские ценности, а также демографические проблемы и «поддержку варваров под боком».