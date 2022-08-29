Более 42 тыс. детей отдохнули в лагерях Липецкой области летом

В летних лагерях Липецкой области отдохнули более 42 тыс. детей. Итоги работы учреждений подвели в управлении Роспотребнадзора по региону.

Летом 2022 года на территории региона работали 498 организаций отдыха и оздоровления детей. Из них 13 загородных стационарных лагерей, 355 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 47 палаточных лагерей, пишет LipetskMedia.

По данным Роспотребнадзора, в учреждениях отдыха специалисты отобрали 300 проб питьевой воды, 38 проб воды из водоемов для купания и бассейнов, 538 проб пищевых продуктов, более 900 проб готовых блюд и свыше 3 тыс. смывов с посуды и оборудования пищеблоков.

Все пробы продуктов соответствовали нормативным требованиям. При этом были выявлены незначительные отклонения по калорийности и микробиологическим показателям. Смывы с посуды и оборудования оказались неудовлетворительными в 1% случаев.

Кроме того, в ходе проверок специалисты зафиксировали нарушения в содержании помещений и территории лагерей, организации питания и питьевого режима, уточняет GOROD48. Составлено 330 протоколов об административном правонарушении.