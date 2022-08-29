Семь участков дорог построят в Тамбове до конца года

В микрорайоне «Майский» в Тамбове до конца 2022 года планируют завершить строительство семи участков дорог. Об этом сообщает региональное правительство.

Два участка дорог строят на проезде Козьмы Пруткова, по одному — на проездах Счастливый и Добрый, а также на улицах Владимирской, Доброй и Нарышкина. Общая протяженность дорог составляет около 3 км.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», в октябре 2022-го Минстрой РФ будет отбирать объекты для следующих этапов дорожного строительства. Власти региона подали две заявки, согласно которым в микрорайоне возведут еще свыше 9 км дорог.

«Строительство дорог в «Майском» будет активно продолжаться. Это напрямую влияет на качество жизни людей», — заявил врио главы региона Максим Егоров.

В 2022 году размер дорожного фонда Тамбовской области составляет 8,7 млрд рублей. На них планируется привести в порядок 200 км дорог регионального и местного значений, 186 пог. м мостов и других сооружений. Еще 5,8 млрд рублей предусмотрены на ремонт федеральных трасс.