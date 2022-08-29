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Три нежилых строения сгорели в одной из деревень Рязанской области

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В Кадомском районе Рязанской области в одной из деревень сгорели три нежилых строения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел днем 29 августа в деревне Сумерки. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены три строения, все они оказались нежилыми, пишет 62INFO.ru.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В тушении были задействованы три единицы техники.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Ранее, 29 августа, сообщалось, что прокуратура Волгоградской области проводит проверку после пожара на рынке в городе Волжском. Торговые ряды полностью уничтожены. Площадь пожара составила 6 тыс. кв. м. Обошлось без пострадавших.

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