Три нежилых строения сгорели в одной из деревень Рязанской области

В Кадомском районе Рязанской области в одной из деревень сгорели три нежилых строения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел днем 29 августа в деревне Сумерки. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены три строения, все они оказались нежилыми, пишет 62INFO.ru.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В тушении были задействованы три единицы техники.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Ранее, 29 августа, сообщалось, что прокуратура Волгоградской области проводит проверку после пожара на рынке в городе Волжском. Торговые ряды полностью уничтожены. Площадь пожара составила 6 тыс. кв. м. Обошлось без пострадавших.