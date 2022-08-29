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ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли 560 человек

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Во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 560 человек. Об этом 29 августа заявили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что ВСУ понесли большие потери в результате активной обороны группировки российских войск.

«В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в этот день официальный представитель оперативного командования «Юг» украинского Минобороны Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе в Херсонской области.

О том, что ВСУ несут жесточайшие потери на всех направлениях, также сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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