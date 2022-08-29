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Reuters: финская Nokia объявила о планах полностью уйти из России к концу 2022 года

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Финский производитель Nokia окончательно прекращает деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщило 29 августа агентство Reuters, ссылаясь на представителя компании.

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«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia и мы освободим все наши офисы», — заявил источник.

Официально Nokia продолжит находиться в РФ, пока ее присутствие не будет завершено по документам юридически.

Как заявил в беседе с «Известиями» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, решение Nokia окончательно покинуть российский рынок будет смертельным для самой компании. А российский же рынок, в свою очередь, не останется без оборудования, подчеркнул эксперт.

Ранее, в понедельник, о своем уходе из РФ заявила также и швейцарская компания Logitech, однако при этом представитель фирмы выразил надежду на возвращение. Как заявил член пресс-службы компании Бен Старки, после многолетней работы в регионе Logitech надеется вернуться однажды на рынок РФ, если для этого будут подходящие условия.

До этого, 25 августа, американская компания Dell заявила, что уходит с российского рынка и увольняет весь штат сотрудников. При этом весь импорт техники в Россию Dell приостановила еще в феврале. После ухода корпорации, как ожидается, ее место на рынке займут отечественные и китайские производители.

Nokia же, в свою очередь, приостановила поставки продукции в Россию еще в апреле, а также вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. При этом финский производитель телекоммуникационного оборудования заверил в своей готовности обеспечивать работоспособность сотовых сетей в России.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ в связи с началом 24 февраля специальной операции по защите жителей Донбасса.

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