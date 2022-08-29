Reuters: финская Nokia объявила о планах полностью уйти из России к концу 2022 года

Финский производитель Nokia окончательно прекращает деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщило 29 августа агентство Reuters, ссылаясь на представителя компании.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia и мы освободим все наши офисы», — заявил источник.

Официально Nokia продолжит находиться в РФ, пока ее присутствие не будет завершено по документам юридически.

Как заявил в беседе с «Известиями» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, решение Nokia окончательно покинуть российский рынок будет смертельным для самой компании. А российский же рынок, в свою очередь, не останется без оборудования, подчеркнул эксперт.

Ранее, в понедельник, о своем уходе из РФ заявила также и швейцарская компания Logitech, однако при этом представитель фирмы выразил надежду на возвращение. Как заявил член пресс-службы компании Бен Старки, после многолетней работы в регионе Logitech надеется вернуться однажды на рынок РФ, если для этого будут подходящие условия.

До этого, 25 августа, американская компания Dell заявила, что уходит с российского рынка и увольняет весь штат сотрудников. При этом весь импорт техники в Россию Dell приостановила еще в феврале. После ухода корпорации, как ожидается, ее место на рынке займут отечественные и китайские производители.

Nokia же, в свою очередь, приостановила поставки продукции в Россию еще в апреле, а также вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. При этом финский производитель телекоммуникационного оборудования заверил в своей готовности обеспечивать работоспособность сотовых сетей в России.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ в связи с началом 24 февраля специальной операции по защите жителей Донбасса.