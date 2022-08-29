Экс-мэру Архангельска назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве

Экс-мэр Архангельска Александр Донской арестован на 15 суток за нарушение порядка при попытке организовать автопробег в Москве, сообщает корреспондент «Известий» в понедельник, 29 августа.

«Назначить Донскому административное наказание в виде 15 суток ареста», — озвучил решение судья Таганского суда Москвы.

Решение в силу пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Обвиняемый свою вину не признал, подчеркнув, что при задержании полицейские нанесли ему ушибы.

«Известия» выяснили, что полиция задержала Донского вместе с участниками автопробега, однако бывший архангельский мэр подчеркнул, что не имеет никакого отношения к мероприятию.

В понедельник корреспондент «Известий» сообщил о том, что другой организатор несанкционированного автопробега в центре столицы, Алексей Хитров, признал свою вину и заявил, что раскаивается. Также он подчеркнул, что участники мероприятия «собирались не на машинах, а как люди», и отметил, что готов нести ответственность, «если нужно административное наказание». Адвокат Хитрова добавил, что его подзащитный «неправильно немножко оценил нормы закона».

Ранее 29 августа появилась информация о том, что МВД вменяет участникам несанкционированного автопробега организацию массового пребывания граждан в общественных местах.

Тем временем адвокат Цыбикжапов Самбу Мунко-Жалгарович сообщил о задержании свыше 20 человек.

Об «элитном автопробеге» стало известно 28 августа. Люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих эвакуировали на штрафстоянку.