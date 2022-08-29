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В салоне красоты, куда заходила Вовк, отметили странности в ее внешности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении РЕН ТВ в понедельник, 29 августа, появились кадры из салона красоты, на которых замечена предполагаемая убийца российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк.

11 августа женщина пришла на маникюр в салон красоты, который находится в доме, где проживала Дугина.

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Мастер салона обратила внимание на необычный цвет глаз у клиентки, подумав, что это линзы. Однако Вовк опровергла эту версию, заявив, что это ее естественный цвет глаз.

«Зеленые с голубым оттенком. Я села, посмотрела, потом спросила: «А глаза у вас свои?» Она сказала: «Да». Но я подумала, что неестественные они», — рассказала сотрудница заведения.

Кроме того, Вовк, по словам девушки, сообщила, что она приехала с дочерью с Украины и сняла квартиру в этом же доме.

Сейчас Вовк разыскивают правоохранительные органы. Предварительно, подозреваемая может скрываться в Эстонии, куда она выехала после совершения преступления. Следственный комитет отметил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности на данный момент устанавливаются.

25 августа «Известия» обнародовали снимок квартиры, которую Вовк арендовала, стоимость аренды в месяц — 103 тыс. рублей.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

23 августа состоялась церемония прощания с журналисткой.

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