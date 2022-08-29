Женщина пострадала при столкновении двух авто в Саратове
В Волжском районе Саратова в результате столкновения двух легковушек пострадала женщина. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Авария произошла днем 29 августа около дома № 3 по улице Большая Горная. По предварительным данным, 24-летняя водитель Opel Astra допустила столкновение с Volkswagen Golf под управлением 48-летней женщины.
Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», в результате ДТП пострадала водитель Volkswagen. Ее госпитализировали с различными травмами.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Днем 29 августа в Струго-Красненском районе Псковской области столкнулись Renault Logan с прицепом и Renault Duster также с прицепом. Погибла женщина-пассажирка одного из авто, пострадали еще два человека.