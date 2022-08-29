Международный молодежный центр создадут в Казани

В Казани создадут Международный молодежный центр для коммуникации между молодыми людьми из разных стран. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

«Один из интересных проектов, который заинтересовал всех участников Казанского глобального молодежного саммита, это создание Международного молодежного центра в Казани, который станет институтом для поддержки и укрепления коммуникаций России и стран ОИС», — рассказал министр.

Новый центр займется реализацией многосторонних программ между странами. В их числе организация выездных детских лагерей, профобмен и другие проекты.

О сроках строительства центра пока неизвестно. Однако уточняется, что его создание является одним из пунктов Казанского плана действий — итогового документа, который составят по итогу саммита.