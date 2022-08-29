Более 8 тыс. человек пострадали от клещей в Татарстане с начала сезона

В Татарстане с начала эпидсезона от укусов клещей пострадало более 8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зафиксированы во всех районах республики. Больше всего людей пострадали в Казани (около 2 тыс. случаев), Набережных Челнах (1,4 тыс. случаев), Альметьевском районе (769 случаев).

Показатели 2022 года превышают прошлогодние в 1,6 раза, а также выше среднемноголетнего уровня в 1,3 раза, пишет ИА «Татар-информ».

По данным агентства, в текущем году специалисты исследовали 1,8 тыс. клещей, снятых с людей. Возбудитель боррелиоза обнаружен в 558 из них.

В июле эксперт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала «Известиям», чем опасен клещевой боррелиоз и где им можно заразиться в России. Также она заявила о необходимости при первых же подозрениях обратиться к врачу и призвала не заниматься самолечением.