Беговые дорожки проложили в парке Черное озеро в Казани

В Казани заново обустроили беговые дорожки на территории парка Черное озеро. Старые пришли в негодность во время летнего сезона 2022 года, сообщает 29 августа InKazan.ru.

По данным издания, в середине августа появились жалобы на состояние дорожек в парке. В некоторых местах покрытие деформировалось, а в других вовсе отсутствовало.

В исполкоме города объясняли, что причиной деформации является большая популярность парка. Из-за частых мероприятий беговое покрытие не всегда используется по назначению, поэтому его состояние ухудшается. Дирекция парков и скверов также указывала на плохую работу подрядной организации.

Беговую резиновую дорожку проложили в парке в 2020 году в рамках третьей очереди благоустройства. Ее протяженность составляет около 1 км. Сама реконструкция парка началась еще в 2015-м, в первые два года на работы потратили около 300 млн рублей.