НАСА отложило первый тестовый запуск беспилотной лунной миссии «Артемида-1»

Утечка водорода была зафиксирована в процессе заправки ракеты-носителя корабля Orion, который готовится к отправке на Луну в рамках программы Artemis («Артемида-1»).

Об этом сообщило в понедельник, 29 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По сообщению агентства, на данный момент неполадки устранены, но запуск ракеты, который был назначен на понедельник, перенесен.

«Во время перехода от медленного к быстрому заполнению жидким водородом ракеты-носителя мы обнаружили выброс некоторого количества водорода, который мог просочиться в продувочный бак. Утечка произошла в допустимых пределах, и мы вернулись к быстрой заправке», — говорится в сообщении NASA.

Пуск ракеты планировался с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде с 08:33 до 10:33 по времени Восточного побережья США (с 15:33 до 17:33 мск).

Следующей ожидаемой датой запуска является 2 сентября. Но в NASA предупредили, что полет будет осуществлен лишь в случае, если удастся найти и устранить причины утечки водорода.

Накануне, 28 августа, глава NASA Билл Нельсон заявил, что новой целью высадки астронавтов на Луну станет обеспечение длительного пребывания там человека. Он так же сообщил, что на данный момент и в ближайшем будущем проживание человека на Луне невозможно.

20 августа стало известно, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны.