Реклама
Прямой эфир
Мир
Почти 660 кг кокаина нашли среди бананов в Германии
Общество
Экс-мэру Архангельска назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве
Мир
Экс-глава ЦРУ Помпео заявил о возможности повторения терактов в США
Мир
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС
Мир
Чехия получит от Германии 15 танков Leopard за помощь Украине
Мир
Евросоюз инвестирует €300 млрд в зеленую энергетику
Общество
Продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5,5 года колонии за взятки
Мир
В Литве завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией
Экономика
Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ
Происшествия
В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком и пытался сбежать
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards за свой клип

НАСА отложило первый тестовый запуск беспилотной лунной миссии «Артемида-1»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утечка водорода была зафиксирована в процессе заправки ракеты-носителя корабля Orion, который готовится к отправке на Луну в рамках программы Artemis («Артемида-1»).

Космические планы: Россия возобновит Лунную программу
Зачем Путин отправился в Амурскую область и что он обсудил там с Лукашенко

Об этом сообщило в понедельник, 29 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По сообщению агентства, на данный момент неполадки устранены, но запуск ракеты, который был назначен на понедельник, перенесен.

«Во время перехода от медленного к быстрому заполнению жидким водородом ракеты-носителя мы обнаружили выброс некоторого количества водорода, который мог просочиться в продувочный бак. Утечка произошла в допустимых пределах, и мы вернулись к быстрой заправке», — говорится в сообщении NASA.

Пуск ракеты планировался с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде с 08:33 до 10:33 по времени Восточного побережья США (с 15:33 до 17:33 мск).

Следующей ожидаемой датой запуска является 2 сентября. Но в NASA предупредили, что полет будет осуществлен лишь в случае, если удастся найти и устранить причины утечки водорода.

Накануне, 28 августа, глава NASA Билл Нельсон заявил, что новой целью высадки астронавтов на Луну станет обеспечение длительного пребывания там человека. Он так же сообщил, что на данный момент и в ближайшем будущем проживание человека на Луне невозможно.

20 августа стало известно, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022