Украинские войска проводят массированные обстрелы Херсонской области, но настоящего наступления не начинают. Об этом 29 августа заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а [президент Украины Владимир] Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день официальный представитель оперативного командования «Юг» украинского минобороны Наталья Гуменюк заявила, что вооруженные силы страны (ВСУ) начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе в Херсонской области.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявления о наступлении ВСУ на южном направлении очередным фейком украинской пропаганды. Он отметил, что ВСУ несут жесточайшие потери.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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