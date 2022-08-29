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Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards за свой клип

Клип Тейлор Свифт All Too Well стал лучшим в номинации «Видео года» на MTV Video Music Awards
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Поп-исполнительница Тейлор Свифт с клипом All Too Well в воскресенье, 28 августа, получила премию MTV Video Music Awards в самой престижной номинации «Видео года». Об этом стало известно в прямом эфире телеканала MTV.

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Во время награждения Свифт предупредила, что ее новый альбом будет выпущен уже в октябре 2022 года.

В категории «Видео года» со Свифт за лидерство поборолись Эд Ширан, Гарри Стайлс, рэп-трио из исполнителей Обри Дрейка Грэма (Drake), Нэйведиуса Уилберна (Future) и Янг Танга, поп-певица Оливия Родриго, исполнительница Doja Cat и реперы Lil Nas X и Джека Харлоу.

Почетную награду «Мировая икона» в текущем году завоевала калифорнийская рок-группа Red Hot Chili Peppers, а рэп-исполнительница Никки Минаж стала лауреатом премии в категории «Признание поколения».

В номинации «Альбом года» победил поп-исполнитель Гарри Стайлс из Великобритании со своей пластинкой Harry's House, который обогнал Адель, Билли Айлиш, Drake и Bad Bunny.

Во время церемонии Джонни Депп появился в образе «Лунного человека». Лицо кинозвезды было визуально спроецировано на костюм, так что Депп был голограммой внутри шлема летающего космонавта.

Премия MTV Video Music Awards учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, она признана одной из самых престижных премий в сфере создания видеоклипов. Ее лауреаты ежегодно становятся обладателями статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом с изображением логотипа MTV. В 2022 году главная часть церемонии награждения состоялась в комплексе «Прудэншл центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

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