Власти рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Сургутом

Состояние троих человек, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 под Сургутом, оценивается как тяжелое. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Отмечается, что двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении, пятеро доставлены в Сургутскую травмбольницу.

«Состояние троих оценивается как тяжелое, двоих — средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в департаменте ТАСС.

О том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Сургутом, стало известно ранее в этот день. В экстренных службах сообщили, что у воздушного судна случился технический отказ. В вертолете находились семь человек. По предварительным данным, все семеро пострадали.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ заявили, что причиной жесткой посадки могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.