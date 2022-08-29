Берег реки Шомийок расчистили от мусора в Мурманской области

В Мурманской области сотрудники Ловозерского лесничества расчистили от мусора берег реки Шомийок. Об этом сообщает министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона.

Работники лесничества организовали уборку в квартале 358 в выделе 16, где на берегу реки традиционно отдыхают северяне. На территории собрали 15 мешков мусора общей массой около 250 кг, пишет ИА «Би-порт».

В минприроды уточняют, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и их загрязнение предусмотрен штраф. Его сумма составляет 5 тыс. рублей.

26 августа сообщалось, что с начала июля в Пушкинском городском округе (Московская область) ликвидировали 13 несанкционированных свалок. Общий объем вывезенного мусора составил 752 кубометра.