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Джонни Депп появился в образе «Лунного человека» на MTV Video Music Awards

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Фото: Getty Images/MTV VMA 22
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Актер Джонни Депп появился вечером в воскресенье, 28 августа, на американской премии MTV Video Music Awards в образе «Лунного человека». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лицо кинозвезды было визуально спроецировано на костюм, так что Депп был голограммой внутри шлема летающего космонавта.

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«И вы знаете что? Мне нужна была работа. <…> Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я доступен на дни рождения, бар-мицвы, бат-мицвы, свадьбы, поминки. Любая старая вещь, которая вам нужна», — рассказал актер публике.

15 августа появилась информация о намерении Деппа снять свою кинокартину. Она станет первой за 25 лет и будет посвящена итальянскому художнику Амедео Модильяни. В качестве продюсеров он пригласил Аль Пачино и Барри Навиди.

Последний фильм — «Храбрец» — Депп снял в 1997 году. В этой киноработе актер играл сам с Марлоном Брандо и другими коллегами по цеху.

11 августа французская кинокомпания Why Not Productions распространила первый промокадр будущей исторической драмы «Жанна Дюбарри». На фотографии изображен Джонни Депп, загримированный в образе короля Людовика XV, в белом парике с напудренным лицом. Снимок опубликовало издание Deadline. Съемки стартовали 26 июля и продлятся 11 недель.

9 августа Депп заключил контракт с французским косметическим брендом Dior. Впоследствии звезда станет лицом нового аромата марки. Финансовая сумма сделки определяется семизначной цифрой.

28 июля Депп продал собрание созданных им гравюр, выручив $3,65 млн. На них он изобразил четырех вдохновивших его личностей: гитариста Кита Ричардса, певца Боба Дилана, актера Аль Пачино и актрису Элизабет Тейлор.

Актер продал картины примерно спустя два месяца после того, как 1 июня присяжные огласили вердикт по его делу против бывшей жены Эмбер Херд. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

В свою очередь, 1 августа стало известно, что Херд продала свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии, так как ей не хватает средств для выплаты бывшему мужу компенсации по судебному иску.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.

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