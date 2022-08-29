Джонни Депп появился в образе «Лунного человека» на MTV Video Music Awards

Актер Джонни Депп появился вечером в воскресенье, 28 августа, на американской премии MTV Video Music Awards в образе «Лунного человека». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лицо кинозвезды было визуально спроецировано на костюм, так что Депп был голограммой внутри шлема летающего космонавта.

«И вы знаете что? Мне нужна была работа. <…> Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я доступен на дни рождения, бар-мицвы, бат-мицвы, свадьбы, поминки. Любая старая вещь, которая вам нужна», — рассказал актер публике.

15 августа появилась информация о намерении Деппа снять свою кинокартину. Она станет первой за 25 лет и будет посвящена итальянскому художнику Амедео Модильяни. В качестве продюсеров он пригласил Аль Пачино и Барри Навиди.

Последний фильм — «Храбрец» — Депп снял в 1997 году. В этой киноработе актер играл сам с Марлоном Брандо и другими коллегами по цеху.

11 августа французская кинокомпания Why Not Productions распространила первый промокадр будущей исторической драмы «Жанна Дюбарри». На фотографии изображен Джонни Депп, загримированный в образе короля Людовика XV, в белом парике с напудренным лицом. Снимок опубликовало издание Deadline. Съемки стартовали 26 июля и продлятся 11 недель.

9 августа Депп заключил контракт с французским косметическим брендом Dior. Впоследствии звезда станет лицом нового аромата марки. Финансовая сумма сделки определяется семизначной цифрой.

28 июля Депп продал собрание созданных им гравюр, выручив $3,65 млн. На них он изобразил четырех вдохновивших его личностей: гитариста Кита Ричардса, певца Боба Дилана, актера Аль Пачино и актрису Элизабет Тейлор.

Актер продал картины примерно спустя два месяца после того, как 1 июня присяжные огласили вердикт по его делу против бывшей жены Эмбер Херд. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

В свою очередь, 1 августа стало известно, что Херд продала свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии, так как ей не хватает средств для выплаты бывшему мужу компенсации по судебному иску.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.