Дизайнер дала советы по оформлению квартиры в новостройке

При ремонте квартиры в новостройке нужно использовать преимущество современных домов — открытое пространство без стен. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказала дизайнер, старший куратор курса «Дизайнер интерьеров» в Skillbox Марина Мозжерина в беседе с «Газета.Ru».

«Как правило, во вторичке стены уже есть, и их придется сносить или оставлять как есть. В новостройке, если мы берем квартиру без отделки, стены не возводят. Делают лишь ориентацию по зонам и дают заказчикам больше воли для фантазии», — советует она.

По ее мнению, оформляя квартиру в новостройке, не стоит забывать о зонировании пространства. Это поможет обозначить общественные и приватные зоны, что важно для любого интерьера.

«И речь необязательно о возведении стен — зонирование достигается, например, с помощью стеклянной, реечной перегородки или задается цветом», — говорит эксперт.

Пространство при этом должно быть функциональным. Не нужно бояться использовать столы-трансформеры и складные стулья.

По словам Мозжериной, важно также умело организовать схему освещения. Эксперт советует использование холодного света в ванной, а вот для создания уютной атмосферы жилых пространств лучше подойдет теплый свет.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что за два последних месяца объем реализации жилья в новостройках Москвы вырос на 30%. По данным экспертов, в июле суммарно было продано 4,4 тыс. квартир и апартаментов (по ДДУ): в проектах комфорт- (1479 шт.) и бизнес-класса (828 шт.).

Что касается стоимости ремонта квартир за последний год, то она увеличилась примерно на 30%, а некоторые сметные работы подорожали вдвое — например, устройство технического освещения. Об этом 17 августа рассказала «Известиям» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.