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«Мы боялись «казаков» — не людей, а украинских бронеавтомобилей»

«Известия» побывали на разминированной шахте и узнали, как идут бои под Северском
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вооруженные силы РФ и войска ЛНР продолжают наступление в районе Северска и Соледара. Артиллерия союзных сил ровняет с землей опорные пункты противника. Канонада хорошо слышна в Лисичанске и окрестностях. Наши корреспонденты узнали, как идут бои под Северском, и побывали в недавно освобожденном Новодружеске, где саперы закончили разминирование градообразующего предприятия — угольной шахты. О том, каких «казаков» боялись мирные жители, когда немецкие противотанковые мины доехали до Донбасса и почему машины с литерой Z имеют преимущество на дорогах — в репортаже «Известий».

Дорога на Северск

Мы пропускаем на мосту несколько армейских грузовиков с литерами Z. По неписанным правилам дорожного движения, такие автомобили в ЛНР и ДНР имеют приоритет движения перед другими машинами. Построенные во время наступления понтонные мосты через Северский Донец обеспечивают сообщение Северодонецка и Лисичанска с «большой землей» — так здесь называют остальную территорию ЛНР.

Мы боялись_7
Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Лисичанске и окрестностях хорошо слышна артиллерийская канонада. Снаряды и ракеты РСЗО взрываются в городе и его окрестностях по несколько раз в день. Но, как отмечают местные жители, «прилетов» стало заметно меньше. Огонь, как правило, хаотичный, больше нервирует.

О недавних боях напоминает сдвинутая на обочины сгоревшая украинская военная техника и автомобили.

Западнее Лисичанска на обочине встречаем группу бойцов, выгрузившихся из тентованного грузовика — они все с оружием и в пыли, устало пьют воду. Стоит жара.

В районе Северска сейчас бои, всё нормально, — рассказывают они. — Сам город расположен в низинке и входить в него рано. Сейчас выбиваем артиллерией с высот вокруг города украинскую пехоту. Накопать они там много успели. Все высоты и посадки — в укрепрайонах. Идем вслед за артиллерией, а она хорошо работает.

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Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Возьмете город?

— Конечно, — уверенно кивают они.

Освобождение Северска откроет прямую дорогу к Славянску, где проходит последняя линия украинской обороны в Донбассе. Про сроки мы не спрашиваем — здесь об этом говорить не принято. Всему свое время, и под огнем лучше не спешить. То, как работает артиллерия, хорошо видно и слышно и отсюда.

Освобожденный Новодружеск

Останавливаемся в Новодружеске, который освободили в июле. Это небольшой шахтерский городок — здесь живет чуть больше 10 тыс. человек. По сравнению с Рубежным или Северодонецком он почти не пострадал. В город бойцы ЛНР входили с двух сторон, охватывая противника. Украинские части, боясь окружения, ушли без боя. Жители Новодружеска запомнили этот день во всех деталях.

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Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вечером смотрю — идут наши, — вспоминает местный житель Валерий. — Я их в квартиру пригласил, говорю, суп у меня есть, может, налить кому. Наливка в подвале оставалась, может, кто хочет. А они: «Спасибо, отец. Можно мы посидим 15 минут, а потом пойдем?» Совсем уставшие были, чуть передохнули и вперед.

Валерий до сих пор улыбается, когда вспоминает, эту встречу. Свои, говорит, были — шахтеры из Ровенек. Он там еще при СССР работал.

Мария Семеновна рассказывает, как женщины из ее трехэтажки тут же собрали для бойцов ЛНР тормозки — пакеты с едой. Они раздавали их всем проходящим бойцам.

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Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— А на ночь у нас остались несколько солдат, — с гордостью говорит она. — Мы их всем домом покормили и выделили отдельную квартиру, чтобы они по-человечески выспались. Даже чистое постельное белье нашли.

«Казаки» не той системы

Освобождения ждали. В Новодружеске местное население старалось не попадаться на глаза украинским военным. Отношения, говорят они, «не сложились».

Мы боялись «казаков», — говорит шахтер Илья Усачев. — Не людей, а машин — так украинские бронеавтомобили называются. Видишь его — убегать надо. Иначе нарвешься на пулеметную очередь. Просто так с них в людей стреляли.

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Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Илья говорит, что больше переживал за детей и внуков. О себе в эти дни не думал.

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— Мысль была, что я уже пожил, шестой десяток идет, — объясняет он. — А они только начинают, ничего ж еще не видели.

С марта он и его семья пряталась в подвале одного из домов. Илья понял, что самое страшное позади не сразу. Дня через три, когда звуки стрелкового боя удалились от Новодружеска.

— Сел на дерево и чувствую, потряхивать начало, а потом вдруг отпустило и вдруг легко стало на душе, — улыбается он. — Наверное, где-то внутри меня сам организм понял, что всё, по подвалам прятаться не надо.

ВФУ начали массово грабить людей перед отступлением, жалуются жители.

В начале они все магазины обнесли, а потом стали по квартирам и частным домам ходить, — рассказал «Известиям» местный житель Иван.

Новодружеск, в основном застроенный трехэтажками 1960-х годов из белого кирпича, не производит впечатления богатого города.

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Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Что же у вас забирали-то?

У соседа большой телевизор взяли, — отвечает Иван. — Хорошая панель была, новая, больше метра в диагонали. Пришли средь бела дня с оружием, сняли со стены.

В Новодружеске вскрыли почти все гаражи — специальная вооруженная команда ходила по городу. Автомобили, которые были на ходу, отобрали.

— Вывозили куда-то на запад, в сторону Северска, — говорят местные.

Немецкие и польские мины

ВФУ до последнего удерживали местную шахту «Новодружеская» — нам удалось побывать там.

Сам город и шахта находятся на возвышенности над Лисичанском, Северодонецком и Рубежным, — рассказывают офицеры. — Отсюда хорошо работать артиллерией и корректировать ее огонь. Шахта, конечно, был важным опорным пунктом в украинской оборонительной линии. Отсюда хорошо просматривалась и простреливалась не только вся округа, но дорога на Северск, по которой мы не могли бы продвинуться на запад.

Шахтеры из Новодружеска вспоминают, как работали украинские танки с территории их предприятия.

Утром, в 10 часов, танком отсюда били по Северодонецку, потом развернут ствол, — и по Рубежному, когда там еще русских не было. Просто разрушали города, — вспоминает шахтер Валерий Царенский.

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Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Шахту на постоянной основе занимали до роты ВФУ и артиллеристы. Отсюда работала тяжелая артиллерия — в одном из помещений цеха до сих пор сложены горы стреляных гильз от 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов. На территории две огромные воронки — метров по 20 в диаметре и до четырех в глубину. Часть производственных зданий разбита снарядами.

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Шахта была важна ВФУ еще и тем, что под ее административным корпусом был построено большое бомбоубежище — с бетонными перекрытиями больше метра толщиной и мощными металлическими дверьми. В них украинские артиллеристы пережидали обстрелы.

Мы сюда сначала спрятались, но нас сразу выгнали, — вспоминают шахтеры. — Мы ушли в город — прятались в погребах и подвалах жилых домов.

Бомбоубежище уже осмотрели минеры Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ — туда можно спуститься. В помещениях бардак. Украинцы оборудовали свою «располагу» кое-как — нанесли матрасов, сидушки от диванов и кресел, грязная одежда. Здесь же обедали, но мусор не убирали.

Пока мы рассматриваем подвал, саперы в высокой траве находят растяжку. Проволока натянута через тропинку и прикреплена к гранате Ф-1, та в свою очередь примотана скотчем к мине МОН-50 — осколочной направленного действия. Саперы ее обезвреживают и относят в воронку, подальше от зданий.

Солдат или мирный житель, задев проволоку, погиб бы неминуемо, — объясняет старший минер МПЦ ВС РФ с позывным «Ворчун» , обнаруживший смертельную находку.

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Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Следом находят немецкую мину DM-31. О ее поставках на Украину стало известно из западной прессы в мае этого года.

Это противотанковая кумулятивного действия мина с магнитным датчиком цели, — рассматривает находку командир отделения разминирования отряда МПЦ ВС РФ с позывным «Учебник». — Действует просто. Когда танк или другая тяжелая техника проходит над миной, ее датчик срабатывает и кумулятивная струя прожигает днище.

Постепенно растет склад взрывоопасных предметов на заднем дворе шахты. Здесь есть еще советские противотанковые ТН-62М и противопехотные мины МОН, 30-миллиметровые выстрелы ВОГ-17 (гранаты для подствольных гранатометов) и польские бесшумные 60-миллиметровые минометные боеприпасы. Саперы их уничтожают, подорвав тротиловыми шашками.

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Шахта как жизнь

Около проходной иссеченной осколками проходной шахты саперы передают объект исполняющему обязанности директора шахты Андрею Шелехову и шахтерам, которые уже по собственной инициативе начали уборку территории.

— До последнего, пока была электроэнергия, откачивали воду из шахты, — рассказывает Шелехов. — Люди работали, приходили сюда под обстрелами. Когда электроэнергия прекратилась, доступа в шахту не стало. С мая не можем спуститься. Залило ее водой, но, как только дадут электричество, мы начнем все необходимые работы.

План уже готов. В первую очередь — подать электроэнергию, говорит Андрей Шелехов. Потом — начать откачивать воду, пробовать опускать клеть в шахту, идти в лаву.

Шахтеры волнуются, говорят, что «Новодружеская» должна работать — это градообразующий объект, от нее весь город зависит.

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Новодружеск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Другой работы в городе в последние годы практически не было, — говорят они. — Тут подтвержденные запасы угля еще на сто лет. Мы готовы сделать всё, чтобы она заработала.

Последние дни они работали на «Новодружеской» вместе с саперами. Военные разминировали, а следом на безопасном расстоянии шли они, расчищали дороги, убирали мусор и разбитые стекла, чтобы поскорее можно было запустить предприятие.

— Важно для нас это, вот и работаем, — говорит Шелехов. — Я здесь родился и вырос, и они тоже.

Так мирная жизнь возвращается в Новодружеск.

— В городе раздают гуманитарную помощь, — рассказал мэр Новодружеска Андрей Гайдуков. — Электричество скоро будет. Воду и газ проведем попозже, работы уже ведутся.

Постоянно слышна канонада. Обстрелы пока продолжаются — до линии соприкосновения недалеко и сюда прилетают снаряды и ракеты РСЗО. При нас реактивные снаряды разорвались в гаражах на окраине города, но никого не задели. На улицах до сих пор можно увидеть части ракет «Града», «Смерча» и даже «Точки-У». Но в центре уже убрано, а в местной школе даже стоят новые пластиковые окна.

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