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Военный эксперт назвал возможные сроки создания единой системы ПВО в Европе

Военный эксперт Бижев: единая система ПВО в Европе может быть создана за три года
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Фото: commons.wikimedia.org
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Европа уже имеет опыт создания единой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 августа «Известиям» сообщил экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

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Таким образом он прокомментировал предложение канцлера Германии Олафа Шольца создать единую европейскую систему противовоздушной обороны.

«Во времена Советского Союза, когда была Организация Варшавского Договора, у этого альянса была объединенная система ПВО. Тогда был даже замглавкома ПВО по Варшавскому Договору, впоследствии на ее основе была создана объединенная система ПВО СНГ. Так что Европа уже имеет этот опыт», — сказал Бижев.

По его словам, «можно поднять документы тех времен и по аналогу и подобию сделать объединенную систему европейскую». Эксперт отметил, что трудностей возникнуть не должно, на это «потребуются только время и средства».

«Вопрос еще в том, кто это всё возглавит. Никакого труда не составит поднять старые вопросы, создать коммуникации, единое радиолокационное поле для Европы, установить командование, определить, кому оно будет подчиняться и какие функции выполнять», — сказал Бижев.

Он добавил, что на боевое дежурство могут быть поставлены, например, американские комплексы Patriot.

«У них большая линейка. Если Америка им даст или они купят, потребуется года три для создания объединенной системы ПВО Европы», — заключил эксперт.

Ранее в этот день Шольц заявил, что для стран — участниц Евросоюза создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне. Германия в ближайшие годы намерена вложить значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее так, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, отметил политик. Соседями он назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Словакию, Чехию, а также скандинавские государства.

21 августа Шольц заявил, что Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России. Он отметил, что прежде НАТО и США положительно ответили на предложение президента РФ Владимира Путина возобновить разговор о контроле над вооружениями, поэтому реальных оснований для обострения ситуации на Украине, по его словам, не было.

16 августа Путин заявил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. По его словам, образуются всё новые военные альянсы. НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил, добавил российский лидер.

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