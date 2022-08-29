Джоан Роулинг раскрыла причину своего отсутствия в спецвыпуске «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру вселенную «Гарри Поттера», объяснила в интервью Virgin Radio UK show, почему не появилась в новогоднем выпуске «Гарри Поттер: 20 лет спустя», приуроченному к 20-летию экранизации первой книги «Гарри Поттер и философский камень».

«Меня попросили принять в этом участие, и я решила, что не хочу этого делать», — цитирует Роулинг издание Deadline.

По ее мнению, новая экранизация была скорее про фильмы, чем книги.

Премьера спецвыпуска «Гарри Поттер: 20 лет спустя» состоялась 1 января 2022 года. В ней показали декорации Хогвартса и рассказали о том, как оживал волшебный мир по мотивам книг Роулинг.

Серия из восьми фильмов «Гарри Поттер» снята компанией Warner Bros. по книгам Роулинг. Первая картина — «Гарри Поттер и Философский камень» — вышла на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года, а финальная лента «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» — в 2011 году.

8 июня 2020 года Роулинг обвинили во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Однако она ответила пользователям соцсетей, что знает и любит трансперсон.

Перед этим писательница высмеяла заголовок публикации «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

После этого Роулинг, по ее словам, регулярно сталкивалась с угрозами физической расправы, ей также пытались подбросить самодельную взрывчатку в почтовый ящик.