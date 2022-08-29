Аналитик оценил предложения финансистов по документу ЦБ о развитии финсектора

Документ Банка России «Финансовый рынок, новые задачи в современных условиях» — крайне важный, так как должен лечь в основу ключевого плана развития финансового сектора страны до 2025 года. Обсуждение ключевых вопросов между участниками финансового рынка и ЦБ — позитивный и крайне необходимый шаг. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в понедельник, 29 августа.

Документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» Центробанк опубликовал в начале августа. Затем ЦБ дал возможность организациям и экспертам обсудить представленные в нем направления развития российского рынка, попавшего под санкции. В документе представлены задачи, которые предстоит решить регулятору совместно с участниками рынка и правительством.

Как сообщил 29 августа «Коммерсант», Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступили против идеи ЦБ о создании автономного фонда поддержки финансового и банковского сектора, формируемого за счет отчислений самих финансовых организаций. В самом документе регулятор предлагает создать отдельный фонд за счет отчислений самих финансовых организаций, который бы финансировал финансовые компании при форс-мажорных обстоятельствах.

Однако на практике, по словам Сагалаева, будет сложно определить форс-мажорные обстоятельства и выбор, каким организациям помочь, а каким нет. Получается, что деньги будут отчислять все компании, а помощь в экстренных случаях достанется не всем, посетовал он.

«Это приведет к тому, что убытки крупных участников распределятся между всеми остальными, что отрицательно скажется на финансовом здоровье мелких компаний. Также это ухудшит конкурентные преимущества организаций, которые более рассудительно подходили к управлению и рискам», — считает аналитик.

Сагалаев выразил мнение, что если такая помощь и будет предоставляться, то должна быть исключительно за счет государства, а не участников финансового рынка.

Специалист отметил, что в поправках предлагают исключить из документа ESG-повестку (совокупность принципов, на которые должны ориентироваться участники финансового рынка). Они включают в себя защиту окружающей среды, социальную ответственность, корпоративное управление.

«Участникам будет проще действовать, если ESG-повестка будет снята. Однако, во-первых, это может отрицательно сказаться на экологии и рабочем персонале компаний. Более того, как показывают мировые тренды, в ближайшем будущем мировые финансовые институты и фонды перестанут инвестировать в компании, которые игнорируют ESG. Да, в России менее распространены принципы ESG, чем за рубежом, но это не значит, что от них надо вообще отказываться, наоборот, желательно всё больше и больше внедрять их в бизнес», — сказал он.

В документе ЦБ говорится, что регулятор планирует ускорить естественный процесс девалютизации и введет дополнительные меры, направленные на сокращение числа трансакций в «токсичных» валютах. Там считают, что бизнесу следует отказываться от использования в новых контрактах валют недружественных стран. В докладе сказано, что необходимо устанавливать новые связи с финансовыми системами и регуляторами дружественных стран — азиатского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки.

В НАУФОР считают, что не стоит вносить ограничения по использованию валют «недружественных стран» и они должны быть сохранены для расчетов за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке. По их мнению, сфокусированность только на рубле приведет к изоляции российской экономики и отрыву от мирового финансового рынка, что плохо для развития страны в целом.

В ассоциации выступают против предложенного механизма прямых продаж гражданам облигаций и акций непосредственно эмитентом. Там противятся и идее отнесения облигаций со структурным доходом к числу инструментов для квалифицированных инвесторов, а «неквалам» — покупать внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ).

На фондовый рынок приходит большое количество неподготовленных людей, и решение ЦБ защитить их от повышенных рисков и потерь понятно, заявил Сагалаев.

«Поэтому ограничение торговли сложными финансовыми продуктами со структурным доходом и внебиржевых ПФИ выглядит логично. Тем более это выгодно всем: чем больше инвесторов будет оставаться на фондовом рынке и активно торговать, тем более прогрессивным и развитым он будет, что позитивно скажется на прибыли брокеров», — пояснил он.

В Банке России пообещали 4 августа посодействовать ускорению девалютизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро. Там заявляли о необходимости создавать условия для перехода к использованию нацвалют, в том числе рубля, в трансграничных расчетах.