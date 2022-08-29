В Херсонской области погиб зампредседателя по сельскому хозяйству Ковалев

В Херсонской области расследуются обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации региона по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Об этом 29 августа сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) в своем Telegram-канале

Как установили следователи, Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение на чиновника было совершено по месту его жительства накануне, 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим.

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА», — говорится в сообщении.

СК примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, и даст их действиям уголовно-правовую оценку.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура скончался в результате покушения. Нападение на Гура произошло возле его дома. Предположительно, злоумышленники стреляли из пистолета Макарова.

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