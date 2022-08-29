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Павел Прилучный впервые высказался о разводе с Агатой Муцениеце

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Актер Павел Прилучный впервые высказался о разводе с артисткой Агатой Муцениеце в интервью журналистке Надежде Стрелец, которое было опубликовано на ее YouTube-канале 27 августа.

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После расставания Муцениеце обвинила бывшего мужа в рукоприкладстве, однако Прилучный никаких комментариев по этому поводу не давал.

Актер подчеркнул, что не говорил о расставании, так как не видел смысла оправдываться перед желтой прессой и хейтерами.

«В разводе, я считаю, виноваты всегда оба. А то, что на меня все так взяли и слили. Ну хорошо, пусть обливают, если Агате так было легче пережить. Я мужчина — я потерплю. Ничего страшного, значит так надо. Наверное, ей было интересно развиваться в этом направлении. Мне было неинтересно, мне не нужен пиар. Это зашло за всякие рамки. Каждый видит по-своему, у каждого своя история», — заявил он.

При этом актер отметил, что не уважает мужчин, которые поднимают руку на девушек, кроме того, он по-другому воспитан.

Прилучный добавил, что сейчас находится с Муцениеце в отличных отношениях и часто видится с детьми.

Также в интервью актер опроверг наличие у него романа с актрисой Мирославой Карпович. Он подчеркнул, что они никогда не называли друг друга парнем и девушкой, а информация об обратном распространялась исключительно различными СМИ. При этом, по словам артиста, Карпович поддержала его в тяжелый период после развода.

25 августа Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадьба прошла в Армении. На ней присутствовало порядка 50 гостей.

Ранее он был женат на коллеге по сериалу «Закрытая школа» Муцениеце. У них есть двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Актеры официально развелись в июне 2020 года.

Павел Прилучный известен по ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», в сериалах «Мажор», «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.

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